Stada giremeyen Trabzonsporlular Avni Aker Millet Bahçesi'ne akın etti

Karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Trabzonspor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin girişimleriyle, Digiturk'ün karşılaşmayı dev ekranlardan ücretsiz yayınladığı Avni Aker Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Oruçlarını açtıktan sonra alana toplanan yaklaşık 30 bin kişi, karşılaşmanın başlaması ile takımlarına destek verdi. Birçok taraftarın, çocuklarının da maçı rahat şekilde izleyebilmeleri için omuzlarında taşıdığı görüldü.

Taraftarlar, bordo-mavili takımın 3. dakikada Cornelius'un golü ile 1-0 öne geçmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Meşale yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımlarına destek oluyor.

