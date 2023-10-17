İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9785
  • EURO
    29,5873
  • ALTIN
    1728.01
  • BIST100
    8115.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stadyum yenilenmesi için 80 milyonluk teklife onay
Spor

Stadyum yenilenmesi için 80 milyonluk teklife onay

Chelsea, Stamford Bridge'in yeniden inşa edilebilmesi için stadyum çevresinde yaşayanlarla anlaşma sağladı. Londra ekibi, anlaşma kapsamında bölgede yaşayan kişilerin evlerini için toplam 80 milyon sterlin ödeyecek.

17 Ekim 2023 Salı 22:58 - Güncelleme:
Stadyum yenilenmesi için 80 milyonluk teklife onay
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Stamford Bridge'in yenilenmesi için yaptığı çalışmalarda önemli bir adım attı.

Stamford Bridge'in yenilenmesi için uzun süredir stadyum çevresinde yaşayan kişilerle görüşmelerini sürdüren Chelsea, 1.2 dönümlük araziyi satın almak için bölge sakinleriyle anlaşma sağladı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Londra ekibinin 80 milyon sterlin ödeme yapacağı ve anlaşmanın 2024'ün ilk aylarında tamamlanacağı belirtildi.

4 YIL BAŞKA YERDE OYNAYACAK

Chelsea'nin stadyum yenileme çalışmalarına 2025'te başlayacağı belirtilirken mavilerin maçlarını 4 yıl boyunca farklı bir yerde oynayacağı kaydedildi.

Londra ekibinin maçlarını oynayabileceği yerler arasından Fulham'ın stadyumu Craven Cottage, Wembley, Londra Stadyumu ve Twickenham bulunuyor.

Stamford Bridge'in yeniden inşası için Chelsea'nin 2 milyar sterline yakın bir ödeme yapacağı tahmin ediliyor.

  • Stamford Bridge
  • Chelsea FC
  • Londra stadyumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.