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Spor

Stadyumda Türk şöleni! Taraftarlarımız millileri yalnız bırakmadı

24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçına Avustralya karşısında çıkan A Milli Futbol Takımımızı, Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Vancouver'daki BC Place Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

AA14 Haziran 2026 Pazar 07:26 - Güncelleme:
Stadyumda Türk şöleni! Taraftarlarımız millileri yalnız bırakmadı
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A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısına çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan D Grubu ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

KENAN YILDIZ YEDEKLER ARASINDA

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Kenan Yıldız, yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde, Kenan'ın yanı sıra Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Can Uzun görev bekledi.

TRİBÜNLERDE TÜRK TARAFTARLAR AĞIR BASTI

Vancouver'daki 52 bin 500 kişilik kapasiteye sahip BC Place Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

BARIŞ ALPER'DEN MOHİKAN SAÇ STİLİ

A Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle Avustralya maçına çıktı.

Barış Alper, mohikan saç kesim tarzıyla sahaya çıktı. A Milli Futbol Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda da Ümit Davala aynı saç kesimiyle turnuvada boy göstermişti.

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