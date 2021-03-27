Stale Solbakken: Türkiye'den büyük bir ders aldık

27 Mart 2021 Cumartesi 23:26 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 23:26

Büyük bir dezavantaj içinde olduklarını söyleyen Norveçli hoca, "Büyük bir ders aldık. Şimdi yapmamız gereken Karadağ maçını kazanmak. Eğer kazanırsak daha sonra Hollanda'yı da yenmeliyiz. Karadağ maçı bizim için küçük bir final olacak. 3 puanla tekrar işin içine dönme şansını yakalayacağız." dedi.

Türkiye'nin daha istekli olduğunu belirten 53 yaşındaki teknik adam, "Kritik pozisyonlarda kararsızdık, keskin değildik. Daha hevesli, hırslı olmalıyız. İki takım arasındaki en büyük fark buydu." ifadelerini kullandı.

Yememeleri gereken goller yediklerini ifade eden antrenör, "Uluslararası futbolda ceza alanını her şeyinle savunursun. Böyle goller yiyemezsin, buna izin veremezsin. 3 tane saçma gol yedik. Yediğimiz 2. korner golü kabustu. Bütün kornerlerin arka direğe atıldığını biliyorduk ancak olan oldu." diye konuştu.