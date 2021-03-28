star.com.tr 28 Mart 2021 Pazar 18:03 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 18:06

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Türkiye, pandemi nedeniyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanan Norveç maçını 3-0'lık net skorla kazandı. Norveç A Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken yaşanan ağır mağlubiyetin ardından Norveç basını ile toplantı düzenledi.

"YANLIŞ DİZİLİŞ TERCİH EDİLDİ"



Norveç basını 'büyük yıldızlar' ile niteledikleri Martin Odegaard ve Erling Haaland'ın performansını eleştirerek, Norveç'in sahada yanlış dizildiğini ve takımda lider eksikliği olduğunu vurguladı.

"DORDMUND'DAKİ HAALAND'DAN ÇOK UZAK"



Solbakken, Türkiye'ye karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından oyuncularının gösterdiği performanstan şikayet etti. Solbakken, Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansının Dortmund'daki performansından çok uzak olduğunu belirterek, yaptığı iyi çıkışın ardından sonra uzun süre ortalıkta olmadığını söyledi. Öte yandan Solbakken, Odegaard'ın da Türkiye'ye karşısında beklentileri karşılamadığını vurguladı.