İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6498
  • EURO
    52,0143
  • ALTIN
    7091.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stamford Bridge'de puanlar paylaşıldı
Spor

Stamford Bridge'de puanlar paylaşıldı

Chelsea, Premier Lig'in 26. haftasında sahasında Leeds United ile 2-2 berabere kaldı. Karşılıklı gollerle geçen mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 01:28 - Güncelleme:
Stamford Bridge'de puanlar paylaşıldı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea, evinde Leeds United'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea, Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.

Chelsea'nin gollerini 24. dakikada Joao Pedro ile 58. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Leeds United'ın golleri ise 67. dakikada penaltıdan Lukas Nmecha ve 73. dakikada Noah Okafor'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 44'e yükseltirken, Leeds United 30 puana ulaştı.

Chelsea 27. haftada evinde Burnley ile karşılaşacak. Leeds United ise deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.