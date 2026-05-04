Stamford Bridge'de sürpriz sonuç: Chelsea evinde kaybetti

Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Ev sahibi ekipte ise kaçan penaltı sonrası galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 19:20 - Güncelleme:
Premier League 35. hafta mücadelesinde Chelsea ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip Nottingham Forest, 3-1'lik skorla kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan Igor Jesus ve 52. dakikada bir kez daha Awoniyi kaydetti.

Chelsea'nin tek golünü ise 90+3. dakikada Joao Pedro attı.

Karşılaşmanın 45+10. dakikasında Chelsea, Cole Palmer ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest'ın ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Chelsea'nin ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, puanını 42'ye yükselterek 16. sıraya yerleşti. Chelsea ise 48 puanda kalarak 9. sıradaki yerini korudu.

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Newcastle United'ı konuk edecek. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.

