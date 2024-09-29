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Spor

Stanimir Stoilov: Bir puanı bile hak etmemiştik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2024 Pazar 01:22 - Güncelleme:
Stanimir Stoilov: Bir puanı bile hak etmemiştik
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bence biz bugün bir puanı bile hak etmemiştik." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyetinden ötürü Samsunspor'u tebrik etti.

Samsunspor'un maçı hak ettiğini ifade eden Stoilov, "Bugün onların bu maçı kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Biz kesinlikle bugün daha önceki maçlarda oynadığımız seviyede oynayamadık. Bu oyunu sahada sergileyemedik. Maç 3-1 olduğunda 4-1 de olabilirdi ama böyle olsa bile ben kesinlikle oynanan oyundan mutlu değildim. Bu bizim oyunumuz kesinlikle değildi ve iyi oynamazsanız sahada istediğiniz o yüksek performansı sergilemezsiniz. O zaman son dakika golü de olsa bu şekilde kaybediyorsunuz. Bence biz bugün bir puanı bile hak etmemiştik." ifadelerini kullandı.

Stoilov, önlerinde uzun bir yol olduğunu belirterek, "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Genç bir takımız. Ve her maç yüksek potansiyelimizi göstermek için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." şeklinde konuştu.

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