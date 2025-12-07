İSTANBUL 13°C / 9°C
  Stanimir Stoilov: Bizi çok zor bir maç bekliyor
Spor

Stanimir Stoilov: Bizi çok zor bir maç bekliyor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

7 Aralık 2025 Pazar 19:54
Stanimir Stoilov: Bizi çok zor bir maç bekliyor
Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20:00'da başlayacak karşılaşma öncesi Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Stoilov Trabzonspor maçı öncesi şöyle konuştu:

Bugün bizi gerçekten çok zor bir maç bekliyor. Karşımızda iyi bir teknik adam ve organize bir takım var. Bizim için en önemli şey, kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmek. Yüksek enerjimizi ortaya koymak ve maç boyunca bunu korumak istiyoruz. Oyuncularımızın tam konsantrasyonla oynaması gerekiyor.

