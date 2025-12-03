İSTANBUL 16°C / 7°C
Stanimir Stoilov: Bizim için bu sonuç bir utanç

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya karşı aldıkları mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada bu sonucun kendileri için bir utanç olduğunu söyledi.

3 Aralık 2025 Çarşamba 21:06
Stanimir Stoilov: Bizim için bu sonuç bir utanç
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından, "Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Göztepe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, değerlendirmelerde bulundu. Bulgar teknik adam, "Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok" diye konuştu.

