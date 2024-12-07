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Spor

Stanimir Stoilov: Çok daha dinamik olmamız gerekiyor

Göztepe'nin çalıştırıcısı Stanimir Stoilov, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2024 Cumartesi 20:59 - Güncelleme:
Stanimir Stoilov: Çok daha dinamik olmamız gerekiyor
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Göztepe'nin çalıştırıcısı Stanimir Stoilov, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Eğer bizim gibi genç oyunculardan kurulu bir takımsanız o zaman her maçta yüksek seviye ve hırsla sahada olmalısınız." dedi.

Stoilov, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, sahada daha iyi olan ekip olarak galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Golü daha erken bulma şanslarının olduğunu kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

"Pozisyonlar da üretmeyi başardık. Aynı şekilde Adana Demirspor da pozisyonlar buldu ama bence hırs ve motivasyon olarak bugün yeterince yüksek seviyede değildik. Eğer bizim gibi genç oyunculardan kurulu bir takımsanız o zaman her maçta yüksek seviye ve hırsla sahada olmalısınız. Belki de oyuncularım bugün maçtan önce Adana Demirspor'un puanına baktılar ve yukarı olmadığını görünce o yüzden bu şekilde bir davranış içerisinde olmuş olabilirler ama sonuç olarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

Stoilov, sürekli çalışmaya ve ilerlemeye devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda bugün cezalı olan taraftarlarımız vardı. Federasyonun bu tarz cezaları tekrar gözden geçirmesinin iyi olacağını belirtmiştim. Çünkü taraftarları maçlara çekmek gerçekten zor, futbol onlarla güzel. Lütfen daha farklı cezalar bulalım." dedi.

Daha iyi olmaları gerektiği çok fazla noktanın olduğunu kaydeden Stoilov, "Ben oyuncularımın kazanmak adına daha aç olmalarını istiyorum. Aynı zamanda dinamizm de bizim için çok önemli. Çok daha dinamik olmamız gerekiyor. Bazı oyuncularımızdan tam olarak memnun değilim." diye konuştu.

Stoilov, sakat oyuncu sayısının fazla olduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Belki bazı pozisyonlarda genç oyuncularımızı da kullanabiliriz önümüzdeki maçlarda. Bazı oyuncularımızın zihin yorgunluğu olabilir. Haftada 3 maç olacak. Tabii bu sıkı bir fikstür ama savunma anlamında yedek kulübesinde yeterince rotasyonu kullanabileceğimiz oyuncular var. Fakat maalesef orta saha ve hücum hattında bu şekilde değil, orada daha fazla eksiklerimiz var. Aslında hani şaka düşünürsek, zaman zaman bir stoperi bile ön bölgeye çekmemiz gerekebilir."

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