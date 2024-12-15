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Spor

Stanimir Stoilov: Pozisyonlar yakaladık ancak gole çeviremedik

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor ile 1-1 kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, 'Beraberlik sonrası da pozisyonlar yakaladık. Maalesef gole çeviremedik ve bu bizim yaşadığımız bir sıkıntı.' dedi.

AA15 Aralık 2024 Pazar 16:56 - Güncelleme:
Stanimir Stoilov: Pozisyonlar yakaladık ancak gole çeviremedik
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada sıkı bir mücadele verildiğini söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını dile getiren Stoilov, daha sonra yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini kaydetti.

Attıkları gol sonrasında rakiplerine inisiyatif verdiklerine değinen Stoilov, şöyle devam etti:

"Onlarda pozisyon yakaladı ve maç 1-1'e geldi. Beraberlik sonrası da pozisyonlar yakaladık. Maalesef gole çeviremedik ve bu bizim yaşadığımız bir sıkıntı. Fırsatlar geldiğinde değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse buraya birçok sıkıntı yaşayarak geldik, sakatlıklar adına. Özellikle önde ofansif oyuncularımızda sakatlıklar vardı. Bu bizi zora sokan bir problemdi ve bunu yaşadık."

Stoilov, saha şartlarının çok kötü olduğunu kaydederek, "Saha zeminin Süper Lig'e uygun olduğunu düşünmüyorum. İki takım için oyunu çok zorlaştırdı. Saha şartları daha iyi olsaydı iki takım kaliteli oyun ortaya koyabilirdi. Süper Lig adına saha zeminin biraz utanç olduğunu düşünüyorum. Maalesef bunu söylemek durumundayım ki böyle bir şey yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

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