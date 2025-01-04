İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2025 Cumartesi / 5 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3918
  • EURO
    36,5136
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stanimir Stoilov: Sonuç dışında kötü değildik
Spor

Stanimir Stoilov: Sonuç dışında kötü değildik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maç sonrası konuştu.

Haber Merkezi4 Ocak 2025 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
Stanimir Stoilov: Sonuç dışında kötü değildik
ABONE OL

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Stoilov, "Çok sert bir maç geçti. İki takım da iyi mücadele etti. İlk yarı Galatasaray, ikinci yarı ise biz daha iyiydik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik." dedi.

"SONUÇ DIŞINDA KÖTÜ DEĞİLDİK"

Bulgar teknik adam, "Göztepe burada kazanmak için oynadı. Biz genç bir takımız ve çalışmaya devam etmeliyiz. Sistem taktik ve öz güveni geliştirmek için çalışmalıyız. Sonuç dışında bizim adımıza kötü bir maç değildi." ifadelerini kullandı.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİREN KAZANDI"

Stoilov sonuçla ilgili olarak, "Bu tip iki iyi takımın mücadelesinde kim fırsatları değerlendirirse, maçı o kazanır." yorumunu yaptı ve flaş röportajdaki sözlerini noktaladı.

"HAKEMLER KENDİNİ GELİŞTİRMEK ZORUNDA"

Basın toplantısında hakemle ilgili gelen soruya Stanimir Stoilov, "Hakemler hakkında konuşmak benim işim değil. Benim takımımda çözmem gereken yeterince sorun var. Futbolun içindeki herkes hocalar, başkanlar, kulüpler hakemlerle ilgili çok konuşmamalı. Hakemlerin kendilerini geliştirmesi için sağlıklı ortam sağlanmalı. Hakemler de her zaman kendilerini geliştirmeliler, bu da bir zorunluluk. Bu konularda yorum yapmak benim işim değil. TFF'de bunla ilgili yeterince insan var. Türk futbolunda herkes hakemden çok sahaya odaklanmalı. Hakemler de aynı şekilde kendini geliştirmek zorunda." cevabını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.