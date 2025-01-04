Stanimir Stoilov: Sonuç dışında kötü değildik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Stoilov, "Çok sert bir maç geçti. İki takım da iyi mücadele etti. İlk yarı Galatasaray, ikinci yarı ise biz daha iyiydik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik." dedi.

"SONUÇ DIŞINDA KÖTÜ DEĞİLDİK"

Bulgar teknik adam, "Göztepe burada kazanmak için oynadı. Biz genç bir takımız ve çalışmaya devam etmeliyiz. Sistem taktik ve öz güveni geliştirmek için çalışmalıyız. Sonuç dışında bizim adımıza kötü bir maç değildi." ifadelerini kullandı.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİREN KAZANDI"

Stoilov sonuçla ilgili olarak, "Bu tip iki iyi takımın mücadelesinde kim fırsatları değerlendirirse, maçı o kazanır." yorumunu yaptı ve flaş röportajdaki sözlerini noktaladı.

"HAKEMLER KENDİNİ GELİŞTİRMEK ZORUNDA"

Basın toplantısında hakemle ilgili gelen soruya Stanimir Stoilov, "Hakemler hakkında konuşmak benim işim değil. Benim takımımda çözmem gereken yeterince sorun var. Futbolun içindeki herkes hocalar, başkanlar, kulüpler hakemlerle ilgili çok konuşmamalı. Hakemlerin kendilerini geliştirmesi için sağlıklı ortam sağlanmalı. Hakemler de her zaman kendilerini geliştirmeliler, bu da bir zorunluluk. Bu konularda yorum yapmak benim işim değil. TFF'de bunla ilgili yeterince insan var. Türk futbolunda herkes hakemden çok sahaya odaklanmalı. Hakemler de aynı şekilde kendini geliştirmek zorunda." cevabını verdi.