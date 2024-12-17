İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9927
  • EURO
    36,797
  • ALTIN
    2969.6
  • BIST100
    10033.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stanimir Stoilov: Taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var
Spor

Stanimir Stoilov: Taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor 1928 ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçlarına taraftarlarını davet etti.

AA17 Aralık 2024 Salı 17:18 - Güncelleme:
Stanimir Stoilov: Taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor 1928 ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçlarına taraftarlarını davet etti.

Stoilov, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bucaspor 1928 ve Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmaların önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İlki kupa mücadelesi, diğeri ise kendi evimizde, stadımızda oynayacağımız çok kritik bir lig maçı. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğimizin farkındayım. Ancak biliyorum ki bir arada olduğumuzda ve stadımızdaki o eşsiz desteğinizi arkamızda hissettiğimizde, bu haftayı başarıyla tamamlayabiliriz. Emin olun oyuncularımız ve takım, özellikle kendi sahamızdaki bu önemli maçta galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacak. Bu mücadelede sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hep birlikte başaracağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.