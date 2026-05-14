İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4392
  • EURO
    53,2557
  • ALTIN
    6845.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stat değişikliği gündeme geldi! Konyaspor'dan iddialar için açıklama
Spor

Stat değişikliği gündeme geldi! Konyaspor'dan iddialar için açıklama

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Konyaspor stat değişikliği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
Stat değişikliği gündeme geldi! Konyaspor'dan iddialar için açıklama
ABONE OL

Konyaspor'dan Ziraat Türkiye Kupası final maçının stadının değişeceği iddialarının gündeme gelmesinin ardından açıklama geldi.

İşte Konyaspor'un açıklaması:

"Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Antalya'da oynanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haftalar öncesinden açıklanmış ve tüm planlamalar bu doğrultuda yapılmıştır.

Son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. Tümosan Konyaspor olarak, daha önce ilan edildiği şekilde finalin Antalya'da oynanmasının doğru olacağını saygıyla ifade etmek isteriz.

Trabzonspor Kulübü ile her zaman karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde ilişkiler yürüttük, bugün de aynı anlayış devam etmektedir. Aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimiz de kurumsallık ve karşılıklı saygı temelindedir.

Antalya; tesisleri, organizasyon gücü, ulaşım imkanları ve futbol atmosferiyle böyle büyük bir finale en uygun şehirlerden biridir. Final yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir neden olmadığını düşünüyoruz.

Temennimiz; fair-play ruhunun ön planda olduğu, dostluğun ve futbolun kazandığı örnek bir final atmosferinin yaşanmasıdır.

Saygılarımızla

Cengiz YÖNET

GENEL SEKRETER-BASIN SÖZCÜSÜ"

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.