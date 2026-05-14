Konyaspor'dan Ziraat Türkiye Kupası final maçının stadının değişeceği iddialarının gündeme gelmesinin ardından açıklama geldi.

İşte Konyaspor'un açıklaması:

"Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Antalya'da oynanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haftalar öncesinden açıklanmış ve tüm planlamalar bu doğrultuda yapılmıştır.

Son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. Tümosan Konyaspor olarak, daha önce ilan edildiği şekilde finalin Antalya'da oynanmasının doğru olacağını saygıyla ifade etmek isteriz.

Trabzonspor Kulübü ile her zaman karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde ilişkiler yürüttük, bugün de aynı anlayış devam etmektedir. Aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimiz de kurumsallık ve karşılıklı saygı temelindedir.

Antalya; tesisleri, organizasyon gücü, ulaşım imkanları ve futbol atmosferiyle böyle büyük bir finale en uygun şehirlerden biridir. Final yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir neden olmadığını düşünüyoruz.

Temennimiz; fair-play ruhunun ön planda olduğu, dostluğun ve futbolun kazandığı örnek bir final atmosferinin yaşanmasıdır.

Saygılarımızla

Cengiz YÖNET

GENEL SEKRETER-BASIN SÖZCÜSÜ"