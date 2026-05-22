UEFA İcra Komitesi, 2026/27 sezonu için Ayakta Seyirci Alanları Gözlem Programı'nın uzatılmasını onayladı. Şu ana kadar UEFA gözlem programına katılan federasyonlar, artık yalnızca erkek kulüp müsabakalarıyla sınırlı olmaksızın, eleme turları da dahil olmak üzere tüm UEFA organizasyonlarında ayakta seyirci alanlarını kullanabilecek. Daha önce gözlem programına katılmamış ancak son üç sezondur kendi ülkesindeki birinci ligde ayakta seyirci alanlarını kullanan federasyonlar ise 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren tüm UEFA organizasyonlarında bu uygulamayı kullanmak için başvuruda bulunabilecek.

TALİMATLAR YAKINDA ŞEKİLLENECEK

Ayakta seyirci alanlarını uygulamaya geçirmek isteyen diğer federasyonlar ise 2027/28 sezonunda yürürlüğe girecek yeni UEFA Stadyum Altyapı Talimatı öncesinde hazırlıklarına başlayabilecek. Söz konusu talimat; ulusal federasyonlar, kulüpler (EFC), ligler (EL) ve taraftar organizasyonları (FSE) ile yapılacak ek istişareler ve düzenlemelerin ardından onaylanacak zorunlu asgari standartları içerecek. Alınan karar, UEFA'nın tüm organizasyonlarında taraftarlara mümkün olan en iyi maç günü deneyimini sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır

TFF GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Bu talimatın Türkiye liginde uygulanıp uygulamayacağı merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre; TFF yönetimi ve ilgili bakanlıkların ortak istişaresi sonrası bu konu ile ilgili net bir karar verilecek. Bu görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda stadyumların uygunluğu ve güvenlik detayları için toplantılar yapılacak. Gerçekleşecek toplantılar sonrası net olarak hangi sezondan itibaren ayakta taraftar uygulamasının başlayacağı açıklanacak. Henüz ayakta taraftar kapisetisinin yüzde kaç olacağı konusu ise net değil.