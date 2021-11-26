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Spor

Stefan Kuntz: En zor yol C yolu, biz de oradayız

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düşen ve yarı finalde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu.

DHA26 Kasım 2021 Cuma 19:41 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 19:41
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, en zor kurayı çektiklerini ancak göreve başladığından beri gördüklerinin kendisine büyük umut verdiğini söyledi.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düşen ve yarı finalde Portekiz, finalde ise İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz kurayı değerlendirdi.

En zor yolun C Yolu olduğunu kaydeden Kuntz, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

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