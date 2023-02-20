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Spor

Stefan Kuntz, Enes Ünal ile bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İspanya'da ay-yıldızlı futbolcu Enes Ünal ile bir araya geldi.

IHA20 Şubat 2023 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
Stefan Kuntz, Enes Ünal ile bir araya geldi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, mart ayında başlayacak milli ara öncesi yurt dışındaki oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Bu bağlamda İspanya'da bulunan Kuntz, Getafe forması giyen golcü futbolcu Enes Ünal ile buluştu.

Sosyal medya hesabından Enes ile fotoğrafını paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, "Kulübündeki mevcut durumunu ve Türkiye'nin güncel konularını konuşmak üzere santrforumuz Enes Ünal ile bir araya geldik. Kendisiyle mart ayındaki maçlarımıza ilişkin fikir alışverişinde bulunduk" notunu düştü.

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