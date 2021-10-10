Stefan Kuntz: Felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor

10 Ekim 2021 Pazar 19:25 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 19:26

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Letonya ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"OZAN KABAK VE ÇAĞLAR'I N CEZASI BİTTİ"

"Çok fazla detaya girmek istemiyorum taktik ve formasyonla alakalı. Ozan Kabak'ın da cezası bitti, Çağlar gibi. Takıma ilk 11'i sabah söyleyeceğim, çift forvet sorusunu da yanıtlayamıyorum."

"SABIR VE ZAMAN GEREKİYOR"

"Toplamda 3 defa gerçek bir antrenman yapabildik. Bu durumun futbolun bir gerçeği olduğunu kabul etmemiz lazım, uygun gördüğümüz felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor. Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil."

"BİZİ İKİNCİLİĞE GÖTÜRECEK SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

"Önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz, fark atmamız gerekiyor diye konuşursam, Letonya'ya saygısızlık etmiş olurum. Önce sonucu görelim, sonra bunu konuşalım."