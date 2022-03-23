A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde ilk 11'in 8'ini belirlemiş durumda.
Takvim'in haberine göre Alman teknik adamın kafasında Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Melih Demirel, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti gibi.
Sol bekte Caner Erkin ile Rıdvan Yılmaz arasında seçim yapacak.
Orta sahada Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'dan birisi oynayacak.
Alman hoca santrforda ise Enes Ünal ya da Burak Yılmaz'ı tercih edecek.
Kuntz'un, Portekiz maçındaki parolası 'sabır' olacak. Rakibi kendi alanında karşılayıp kontrataklarla da gol aranacak.