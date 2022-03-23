Takvim 23 Mart 2022 Çarşamba 09:25 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:26

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde ilk 11'in 8'ini belirlemiş durumda.

FORMAYI KAPAN 8 İSİM

Takvim'in haberine göre Alman teknik adamın kafasında Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Melih Demirel, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti gibi.

CANER ERKİN YA DA RIDVAN YILMAZ

Sol bekte Caner Erkin ile Rıdvan Yılmaz arasında seçim yapacak.

ORTA SAHADA 1 FORMAYA 3 ADAY

Orta sahada Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'dan birisi oynayacak.

ENES ÜNAL MI, BURAK YILMAZ MI?

Alman hoca santrforda ise Enes Ünal ya da Burak Yılmaz'ı tercih edecek.

PAROLA: SABIR

Kuntz'un, Portekiz maçındaki parolası 'sabır' olacak. Rakibi kendi alanında karşılayıp kontrataklarla da gol aranacak.