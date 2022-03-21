Stefan Kuntz: Kendimize güvenmemiz lazım

21 Mart 2022 Pazartesi 23:06 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 23:06

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi NTV'de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BİLGİ ALIŞ VERİŞİ HER ZAMAN İYİDİR"

"Portekiz gibi maça hazırlanırken, bilgi alış verişinde bulunmak her zaman iyidir. Aklımdan geçenlerle ilgili konuşmazsam, tartışma benim için de çok hoş olmayan bir şekilde gerçek dışı gidebiliyor."

"KAĞIT ÜZERİNDE FAVORİ VAR"

"Öncelikle önümüzde istatistikler var. Portekiz takımı, Ronaldo, kaç gol atmış. Toplamda kaç gol atılmış, FIFA sıralaması var. Kağıt üzerinde bir favori var ve bu Portekiz. Artık bugün oynayacağız. Buradaki performans çok önemli. Hakem ilk düdüğü çaldığı zaman, oyuncuların teker teker kalitesinin de üzerindedir, takım ruhudur. Sizin kazanma isteğiniz ne kadar yüksektir. Buna bakar birçok şey, bunu Real Madrid-PSG maçında gördük. Aynı kalitede olduklarını düşünecek olursanız, takım ruhuyla daha çok isteyen taraf kazandı"

"RONALDO, DOMİNE EDER"

"Ronaldo, bir takımda oynuyorsa, takımı domine edecek kişidir. Manchester United'da, Portekiz'de ya da başka bir takım olması önemli değil. Takımını ve arkadaşlarını önemseyen bir isim."

"OYUNCULAR DA BİR BİREY"

"Oyuncuların, birey olduklarını unutmamamız gerekiyor. Portekiz'de oyuncuların Dünya Kupası'na gitme şansı var ve onlar için önemli. Ama bu da onlar üzerinde baskı yapıyor. Kimse buraya geleceğimizi düşünmüyordu o yüzden kaybedecek bir şeyimiz yok. Karşı taraf için kolay bir maç olmayacak. Onlar rahat çıkamayacaklar. Takım ruhunun giderek arttığını görüyorum. Letonya maçını kazandıktan sonra kendilerine güvenlerinin arttığını görüyorum. Takım ruhunun artışta olduğunu ve baskıya dayanabilme gücümüzün arttığını görüyorum. İyi bir maç olacağını düşünüyorum."

"AKLIMIZDA TEK BİR FİKİR YOK"

"Portekiz'in maçlarını izledik. Bir araya geldik. Herkes aklından geçenleri söyledi ve bilgileri bir araya getirdik. Bununla en iyi stratejiyi ortaya koymaya çalıştık. Kafamızda bazı fikirler var. Mesela Ferdi'den bahsedeyim, o bana biraz daha taktik esneklik veriyor. Farklı bir pozisyonda oynadığını biliyoruz. Son derece eğitimli, harika bir oyuncu ama şimdi sakatlandı, bütün fikir gitti. Bu nedenle aklımızda tek bir fikir yok. En önemlisi ben takımımın kazanabileceğimizi inandığını biliyorum."

"ÖZGÜR BİR ÇOCUK GİBİ OYNAYACAKSINIZ"

"Herkesin son dönemde iyi performans verdiğini görüyoruz ve enerji getiren genç oyuncularımız var. Çok fazla tecrübe ve düşünce üzerinden değil ama maça başladığınız zaman bir çocuk gibi oynamamız gerekiyor. Biliyorsunuz anneniz dersin var der ama sen topunu alıp futbol oynamak istersin. Dünyanın en güzel şeyi budur. Kalbinizde bu hissi ve heyecanı, Portekiz gibi maçta yaşayabilirseniz, bu çok önemlidir. Bir yandan konsantre olacaksınız, kafanızda kurmayacaksınız. Profesyonel oynayacaksınız ama özgür bir çocuk gibi o şekilde oynayacaksınız. Bunun birleşimine ihtiyacımız var."

"SAHADA YAPILMASI GEREKENLER"

"Maç planı, bir maçın yüzde 50, yüzde 60'ı. Kalan durum o anda sahada yaşananlarla ilgili, mental olarak o gücü sağlayabilmek. 4-5 kez aynı hata yapılabilir ama bu beşinci hatadan sonra nasıl durdurulacak? Ya da aynı şeyi kim deniyor, bu bir asist mi olacak, gol mü olacak? Tüm bunlar kafasından geçen önemli detaylar, tüm bunlar oyuncuların sahada yapması gereken şeyler."

"GENERAL GİBİ DAVRANAMAZSINIZ"

"Ordudaki general gibi davranamazsınız ama oyuncularla konuştuğumuz zaman telefonu bırakınca herkesin birbiriyle daha fazla konuştuğunu gördük. Siz bana soru sorduğunuzda elimde telefon olsa bunun saygısızlık olduğu anlamına gelir. Biz de yemeklerde bir araya geldiğimizde, son yemeğini bitiren kişi karşımızdaki saygıyı gösteriyoruz. Ortak zamanı da faydalı olarak kullanabiliriz.""

"İLETİŞİM DEĞİŞTİ"

"Almanya'da genç takımlarla çalıştım, yeni jenerasyonu yakından tanıma fırsatı buldum. Bizim dönemimizde olduğu gibi sosyal görüşmeye alışkın değiller. Geçmişle karşılaştırıldığında iletişimin değiştiğini söyleyebilirim"

"OFANSİF OLARAK GÜÇLÜYÜZ"

"Kağıt üzerinde en büyük şansı tanıyacak maç planına ihtiyacımız var. Oyuncuları da bu maç planına inandırmak gerekiyor. Eğer sadece Portekiz'e karşı savunursanız, kazanamazsınız, buna inanıyorum. Pozisyon yaratabilecek oyuncularımız var. Ofansif olarak güçlüyüz, aynı zamanda savunmamız da iyi. Cesaretle sahaya çıkabilecek bir takımız. Çağlar'ı görüyorum mesela, onu geçmek, gol atmak kolay değil. Kendimize güvenmemiz lazım. Onlar bizi yenmek zorunda."

"B VE C PLANIMIZ VAR"

"B planı ve C planımız var. Portekiz'e odaklandık. Portekiz'de başarısızlığa uğrarsak, martta oynayacağımız maç 2024'ün ilk maçı olacak. Bir yandan da bunları düşünüyoruz."

KUNTZ'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

"17 yaşındaki bir çocuğa uzmanmış gibi "Neden takımda değilsin?" gibi bir soru sorulmaması lazım. Kadroya alınmamış. 90 dakika oynamamış bir oyuncuya 'Neden kadroya alınmadın?' diye sorulmaması lazım. Ben de takıma alırdım, harika teknik direktör diyeceklerdi. A Milli Takım'dan bahsediyoruz. En üst düzeydeki rekabetten bahsediyoruz. Hazır olamayan bir çocuğa bu sorulmamalı. Neden bunu ya da şunu almadın konuşulabilir. Ama çok genç oyuncu için bu sorulmamalı."