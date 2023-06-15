Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi konuştu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ARDA İLE İLETİŞİMİMİZ AYNI"

"Arda ile olan iletişimimiz diğer oyunculardan farklı değil. Şampiyonlar Ligi finali üzerine Hakan ile konuştuk. O seviyede oyuncular pozitif ve negatif konuları bir kenara bırakabiliyorlar. 7 oyuncumuz sonradan katıldı kampa. Uzun sezonun böyle dezavantajları oluyor. Dinlenmesi gereken oyuncularımız oldu ve biz de buna göre hazırlık yaptık."

YERİNE YAZILAN İSİMLER

"Değiştiremeyeceğim konular hakkında düşünmüyorum. Burada çok önemli iki maçımız var ve sadece onlara odaklanmış durumdayım. Yaklaşık 20 aydır birlikte çalışıyoruz takımla. Son Letonya maçından farklı bir kalitede bir takım ortaya koyacağımıza inanıyorum."

"EKSİKLİK İSTER İSTEMEZ OLACAK"

"Enes ve Cenk normalde as oynayan oyuncular. İster istemez takımda eksiklik hissedilecektir. Daha önce böyle eksiklerimiz olduğunda diğer oyuncularımız onların eksiklerini kapattılar. Yarın da böyle olacağını düşünüyorum."

"LETONYA'NIN GELİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

"Letonya'nın bir gelişim kat ettiklerini görüyoruz. Neleri iyi, neleri kötü yaptıklarını takımla birlikte analiz etmemiz gerekiyor. Bu tarz konuları takımla birlikte konuşmayı tercih ederim."

"ÇOK RAHAT MAÇ OLUR MU?"

"Çok daha rahat bir maç olur mu? Ondan emin değilim. Rakibimiz kendini geliştirdi ancak biz de geliştik. Fiziksel olarak güçlü ve yüksek toplarda zorluk yaratabilecek bir takım. Benim görevim kendi gücümüzü en iyi şekilde sahaya yansıtabilecek takımı hazırlamak.

"MAÇIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ"

"8 tane maçımız var ve bu maçı kazanmamız, önümüzdeki hedefe bizi daha çok yaklaştıracak. Maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız."

LETONYA KADER MAÇI MI?

"Eğer A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maçta baskı hissedersiniz. Diğer maçlarda hiçbir farkı yok yarınki maçın."

"MAÇLAR ÇOK ÖNEMLİ"

"Bu karşılaşmalar çok önemli. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorsak 3 rakibimizi geride bırakmalıyız. 8 maç tamamlandıktan sonra zirvede olacak mıyız, önemli olan bu."

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Arda Güler inanılmaz bir yetenek ancak yaşını unutmamalıyız. Fenerbahçe'de son dönemde çok süre aldı ve kendini geliştirme fırsatı buldu. Milli takımdaki arkadaşlarından faydalanacaktır ve gelecekte Türk Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu olacaktır."

"FERDİ, SALİH GİBİ OYUNCULARI KAZANDIRDIK"

"Göreve geldiğimizde 2 hedef vardı; Dünya Kupası'na katılabilmek ve Uluslar Ligi'nde lig atlamak. İlk hedefimize ulaşmıştık ama Portekiz'i geçemedik. Uluslar Ligi'nde de B Ligi'ne yükselmiştik. Aynı zamanda Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan gibi 2 ismi takıma kattığımız için de mutluyum. Bunun dışında Serdar Dursun'u ilk kez takıma davet ettik. Lig içinde 'ufak takım' diyebileceğimiz 6-7 oyuncuyu milli takıma aldık ve bundan sonra büyük takımlara transfer oldular. Geçen senenin sonunda oynadığımız maçlarda farklı taktikler denedik ve bunu olumlu şekilde uyguladık. Yönetimimizin kafasında olan farklı projelerde onlara destek olmaya çalışıyorum."

"İYİ OYNADIK AMA KAZANAMADIK"

"Ermenistan'da ilk devre istediğimiz gibi gitmeyen maçı bahsettiğim oyun içi değişiklikler ile çevirdik. Hırvatistan maçında çok iyi oynadık ama skoru kazanamadık. Son 20 ayın ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz olduğuna herkes kendisi karar versin."

YENİ SÖZLEŞME SORUSU!

"Yeni sözleşme benim karar verebileceğim bir konu değil. Bizimle çalışanlar bizim ne kadar özverili çalıştığımızı görüyorlar. Bazı örnekler var tabii; 2-4 yıl arasında takımların daha büyük gelişimler gösterdiğine yönelik. Macaristan bu konuda güzel bir örnek."

"BU BENİ MUTLU EDİYOR"

"Bugün futbol hakkında konuşmamız beni çok mutlu ediyor. Burası herkesin takip edebileceği bir basın toplantısı olduğu için taktiklerimiz hakkında şu anda bilgi veremem."