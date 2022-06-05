Stefan Kuntz: Nelerin üzerine çalışacağımızı biliyoruz

Milli Takımlar Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı sonrası konuştu.

Kuntz maçın ardından TRT'ye yaptığı açıklamada, "Yorucu bir sezondan sonra buraya geldi oyuncular, bazı şeylere dikkat ediyoruz. Hücumda otomatik pas atma, pas baskısı ve birbirlerine alışmalar zaman alacak ki 30. dakikadan sonra bu oldu. Skordan tabii ki çok memnunum ama genel olarak nelerin üzerine çalışacağımızı biliyoruz." dedi.

Kuntz'un açıklamalarının devamı şöyle:

"EN FARKLI SKORLARDAN BİRİNİ ALDIK"

Farklı rakiplere karşı farklı stiller uygulamak lazım. Zayıf veya defansif takımlara karşı farklı taktikler gibi. Zayıf rakiplere karşı stoperlerden oyun kurmak gerekir, bunu tam anlamıyla bugün yapamadık o açıdan memnun değilim. UEFA Uluslar Ligi'nde 26 maç oynandı sanıyorum, bir tek Gürcistan 4 farklı galibiyet aldı ve bir de şimdi biz aldık. Takımların belli sebeplerle belli zorluklar yaşadığı buradan da belli oluyor.

"HER DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ KÖTÜ PERFORMANS DEĞİL"

4 maçlık bir periyodumuz var, değişiklikler sadece performansla olmuyor. Çünkü oyuncuların yorgunluklarını dengelememiz gerekiyor, bugün yaptığımız değişikliklerin bazıları da böyleydi. Ferdi de bugün ilk maçında iyi bir performans gösterdi, tebrik ediyorum.