Dorukhan Toköz ve Milli Takım... Stefan Kuntz resmen açıkladı!

Lig Radyo 1 Mart 2022 Salı 19:33 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 20:07

Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz'e milli takım yolu gözüktü. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada Dorukhan Toköz'ün sağlıklı olması halinde milli takıma çağıracağını ifade etti.

STEFAN KUNTZ'TAN DORUKHAN TOKÖZ AÇIKLAMASI

Lig Radyo'da Cüneyt Kaşeler ve İlker Duralı'nın gündeme dair sorularını cevaplayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bordo-mavili takımda forma giyen Dorukhan Toköz için, "Sağlıklı olursa kadroda olacak." ifadelerini kullandı.

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN TRABZONSPOR KARNESİ

Bu sezon Trabzonspor'da başarılı performansıyla çıkış yakalayan Dorukhan Toköz, 20 resmi maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.