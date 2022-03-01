İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2022 Salı / 28 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dorukhan Toköz ve Milli Takım... Stefan Kuntz resmen açıkladı!
Spor

Dorukhan Toköz ve Milli Takım... Stefan Kuntz resmen açıkladı!

Dorukhan Toköz, Trabzonspor forması ile sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Dorukhan Toköz için konuştu. İşte detaylar...

Lig Radyo1 Mart 2022 Salı 19:33 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 20:07
ABONE OL

Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz'e milli takım yolu gözüktü. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada Dorukhan Toköz'ün sağlıklı olması halinde milli takıma çağıracağını ifade etti.

STEFAN KUNTZ'TAN DORUKHAN TOKÖZ AÇIKLAMASI

Lig Radyo'da Cüneyt Kaşeler ve İlker Duralı'nın gündeme dair sorularını cevaplayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bordo-mavili takımda forma giyen Dorukhan Toköz için, "Sağlıklı olursa kadroda olacak." ifadelerini kullandı.

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN TRABZONSPOR KARNESİ

Bu sezon Trabzonspor'da başarılı performansıyla çıkış yakalayan Dorukhan Toköz, 20 resmi maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.