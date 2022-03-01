Dorukhan Toköz ve Milli Takım... Stefan Kuntz resmen açıkladı!

Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz'e milli takım yolu gözüktü. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada Dorukhan Toköz'ün sağlıklı olması halinde milli takıma çağıracağını ifade etti.
Lig Radyo'da Cüneyt Kaşeler ve İlker Duralı'nın gündeme dair sorularını cevaplayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bordo-mavili takımda forma giyen Dorukhan Toköz için, "Sağlıklı olursa kadroda olacak." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Trabzonspor'da başarılı performansıyla çıkış yakalayan Dorukhan Toköz, 20 resmi maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.