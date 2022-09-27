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Spor

Stefan Kuntz: Şimdi birlik olma zamanı

Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

27 Eylül 2022 Salı 21:19 - Güncelleme:
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte Stefan Kuntz'un paylaşımı:

"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım.

Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz.

Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında, yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumda takip ediyoruz.

Şimdi Milli Takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."

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