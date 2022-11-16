İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2022 Perşembe / 23 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,596
  • EURO
    19,3502
  • ALTIN
    1060.24
  • BIST100
    4668.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stefan Kuntz: Takım içi ruhu ve dayanışmayı gördünüz
Spor

Stefan Kuntz: Takım içi ruhu ve dayanışmayı gördünüz

İskoçya ile oynanan özel maçın ardından A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
Stefan Kuntz: Takım içi ruhu ve dayanışmayı gördünüz
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya'yı 2-1 yendikleri özel maçın ilk 60 dakikasında oynadıkları futboldan taktiksel açıdan çok memnun kaldığını söyledi.

Kuntz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirerek,"İlk 60 dakika, bilhassa taktiksel yönden oyuncuların istek ve arzusu beni çok memnun etti. Önemli olan burada oyuncuların özgüvenlerini yükseltmeleri ve bu sistemde de oynayabileceklerine inanmalarıydı. 60. dakikadan sonra düzeltmek istediğimiz bazı hatalar oldu." dedi.

- "Takım içi ruhu ve dayanışmayı gördünüz"

İskoçya'nın ilk şutunda gol attığını aktaran Kuntz, golden sonra da rakibin baskı yapmaya çalıştığını vurguladı.

Takımın, rakibin baskısını karşılayabildiğini ve bunun önemli olduğunu anlatan Kuntz, "Bundan dolayı yine memnunum. Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur." diye konuştu.

- "Hedefimiz hem dörtlü hem de üçlü defansı en güzel şekilde oynayabilmek"

Stefan Kuntz, maça üçlü defansla çıkmasıyla ilgili soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Rakibin durumu ve gücüne göre üçlü defans sisteminin avantajları var. Hocalar, dörtlüye nazaran bu avantajlardan faydalanmak istiyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz hem dörtlü hem de üçlü defansı en güzel şekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk (Özkacar) konusunda da bazıları şaşırmış olabilir, neden o pozisyonda onun oynadığıyla ilgili. Biz, onları çok sık takip ediyoruz. İletişim halinde olduğumuzu zaten söylüyoruz. Burada, onun sol ayakla o pozisyonda nasıl oynadığını zaten sizler de gördünüz. Bizler memnunuz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.