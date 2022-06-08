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Spor

Stefan Kuntz: Takım ruhunun büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyebiliriz

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'yı 6-0 yenen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Haziran 2022 Çarşamba 00:12 - Güncelleme:
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A Milli Takımlar teknik direktörü Stefan Kuntz, Litvanya maçı sonrası konuştu.

İlk maçtaki performanslarını devam ettirmek için ikinci maça çıktıklarını belirten Kuntz, "İlk amacımız yine kazanmak ve gol yememekti, bunu başardık. İlk maçta iyi yaptığımız şeyleri devam ettirmek istedik. Oyuncularımız için iyi bir sonuç oldu. Türk Milli Takımı 3 yeni oyuncu kazanmış oldu; Doğan, Cenk ve Eren." diye konuştu.

Her maçta takımın daha da geliştiğini belirten Kuntz, "Takım ruhunun büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyebiliriz. Kulübede olan ve daha önce 11 başlamış oyuncuların kenardaki istekleri beni çok memnun etti." sözlerini kullandı.

Kuntz, Halil Dervişoğlu'nun kadroya almasının eleştirilerine ise, "Kadroyu ilk açıkladığımızda birçok kişi 'Halil neden kadroda?' demişti. Bugün neden olduğunu göstermiştir diye umuyorum. Halil'in hiçbir zaman vazgeçmeyen bir mentalitesi var." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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