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Spor

Stefan Kuntz: Türk halkına ödül niteliğinde bir 3 puan

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2021 Salı 00:40 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 00:40
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya'yı 2-1 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Stefan Kuntz, "Bu bir galibiyet ve 3 puanı aldık. Yalnızca 3 puan diyebiliriz bu açıdan. Bu galibiyet, son dakikada atılan golle kazanılınca özel oluyor. Oyuncularımın Letonya golünden sonra gösterdiği reaksiyona çok mutlu oldum. Onlarla ilgili çok yorumlar yapılıyordu. Mantalitelerinin yetersiz olduğu, özgüvenlerinin olmadığına dair. Bunun böyle olmadığını gösterdiler. İnandılar. Bu galibiyetin duygusal bir şekilde gelmiş olması, dramatik olması bunu önemli kılıyor. Hiç mücadeleyi bırakmamış olmamaları beni çok mutlu etti. 3 puanı yine gerçekçi bir yaklaşımla kabul edelim. 9 puana ihtiyacımız var. Bu sadece 3 puan. Türk halkına ödül niteliğinde bir 3 puan diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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