Stefan Kuntz: Ülke futbolunu Hamit yapılandıracak!

1 Mart 2022 Salı 15:28 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 15:28

Türk futbolunu Hamit Altıntop'un yapılandıracağını, teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerini paylaşacağını bildiren Kuntz "Türk insanının iyi yönlerini anlatmak, onlar hakkındaki ön yargıları ortadan kaldırmak için elimden geleni yapıyorum. Burada çok mutluyum." dedi.



Kritik Portekiz maçı öncesi Riva'da İlker Duralı ve Cüneyt Kaşeler'in sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adamın sözlerinden satırbaşları şöyle...

Avrupa ile mücadele etmek için 12 kilometreden az koşamayız. Sıralamada 39'larda olmamızın sebeplerinden biri de bu. Milli takımdaki oyuncular elit seviyedeki dünya kulüplerinin koşu ve sprint mesafesine ulaşmak zorundalar; yoksa forma şansı bulamazlar.

TÜRKİYE'YE ALMAN MODELİ GETİREMEZSİNİZ!



"Almanya 2000'de yapılanmaya başladı. 14 yıl sonra Dünya şampiyonu oldu. Buradaki en büyük sorun sabır! Bir yapı inşa edilmeli ve onun üzerine devam edilmeli. Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak. Ben teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerimi paylaşacağım. Türk futbolunun daha iyi olması için akademi sistemi şart. Okul-futbol işbirliği şart! Türkiye'ye Alman modeli getiremezsiniz. Başka bir ülkenin birebir modeli olmaz. Hangi ülke neler yapıyor bakıp senin kendini adapte edebileceğin bir durum üretmen gerekiyor. Yabancı kuralı Almanya'da da var. Ama orada kulüp yetiştirme ve ülke yetiştirme kuralı var! Sahada Alman oynatma zorunluluğu şeklinde değil."

ONLARA KESİNLİKLE ZORLUK ÇIKARTACAĞIZ!



"24 Mart'taki Portekiz maçı öncesi oyuncularımın form durumundan memnunum. Enes Ünal harika gidiyor. Dorukhan Toköz sağlıklı olursa kadroda olacak. Portekiz maçı ile ilgili şu sözü verebilirim... Onlara kesinlikle zorluk çıkartacağız! Dünya Kupası'na gidersek ayrı bir kadro planlaması, elenirsek Euro 2024 için ayrı bir planlama yaptık."

FLİCK DOGRU SEÇİM!



"Alman Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için teklif olmasa da en azından bir görüşme yapılmasını, fikrimin sorulmasını isterdim. Ancak Flick dogru seçim!

Hayattaki en önemli pişmanlıklarımdan biri Beşiktaş'ta bir sezon daha kalmamaktır."

İlker Duralı ve Cüneyt Kaşeler'in Stefan Kuntz özel röportajı 2 Mart Çarşamba 18.00'de Lig Radyo'da, ayrıca Lig Radyo sosyal medya hesaplarında...