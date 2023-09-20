A Milli Takım'daki görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinden ayrıldı.
Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.
Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.
TFF'nin bugün yapacağı açıklamayla Kuntz'la yollarını ayırması bekleniyor.
A MİLLİ TAKIM KARNESİ
Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan 60 yaşındaki Alman teknik adam, maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.