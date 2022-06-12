Stefan Kuntz: Yine gol yemeden kazandık

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam gol yemeden bir maçı daha galip tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Gruptaki en zor rakip demiştik. Bugünkü maçta farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları da sahaya sürdük. Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli." diye konuştu.

"BAZI İSİMLERİ FARKLI DEĞERLENDİRDİK"

Kuntz, kadro derinliğiyle ilgili gelen soruya, "Enes'in problemleri olduğu için alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatifimiz yok. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik. Bu yüzden de Serdar Dursun bugün ikinci yarı oyuna girdi. Girdiği maçlarda da golünü atmayı başardı." açıklamasını yaptı.

Ailesinin de maçı tribünde izlediğini belirten Alman hoca, "Eşim, kızım, kardeşim ve oğlum bugün maçı izledi burada. Onlar da bu galibiyete benim kadar sevindi." diye konuştu.