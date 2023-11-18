Stefan Kuntz'dan A Milli Takım sözleri!

A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Stefan Kuntz, Alman basınına açıklamalarda bulundu. İşte Stefan Kuntz'un sözleri...

"TAMAMEN NORMAL BİR MAÇ DEĞİL"

"Almanya - Türkiye maçıyla ilgili duygularınız neler?"

"O dönemde maçın planlamasında yer aldığım için elbete benim için tamamen normal bir maç değil. Artık işin içinde olmasam da, beklentim hala devam ediyor. Ayrıca Julian Nagelsmann'ın Berlin'de ilk maçına çıkacak olması nedeniyle Almanya için de özel bir maç"

"STADYUMDA OLMAYACAĞIM"

"Stadyumda canlı olarak izleyecek misiniz?"

"Hayır, evde arkadaşlarımla izleyeceğim. Alman federasyonundan bir davet vardı ama orada olmamaya karar verdim."

"ÜZÜNTÜ YARATTI"

"Türkiye Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kendi ülkenizde teknik direktör olarak bu turnuvaya katılamamak sizi ne kadar üzüyor?"

"Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığı belli olduğunda, Almanya'daki bu organizasyonda yer alamamak elbette büyük bir üzüntü yarattı. Bu benim için duygusal bir durumdu. Ama birkaç gün sonra bunu atlarrım. Türk takımının nasıl geliştiğini ve Nagelsmann'ın takımını bu rakibe karşı nasıl hazırlayacağını görmek için heyecanlıyım"

"BENİMLE BAŞARILI OLMAK İSTEMEDİ"

"Eylül ayında Türkiye'deki görevinize son verildi. Bu, hangi gerekçeyle gerçekleşti?"

"Beni işe alan yönetim, artık görevde değildi. Bir sonraki başkan dört yıllığına seçilmeden önce bir yıl görev yaptı. Önceki yönetim kurulundan gelen teknik direktörle, yani benile başarılı olmak istemediğini, kendi teknik direktörünü seçmeyi tercih ettiğini hissetim. Bunun uzun süre iyi gitmeyeceği benim için açıktı."

ALMANYA MAÇI BEKLENTİSİ

"Türk Milli Takımı'nı hala çok yakından tanıyorsunuz. Cumartesi günü Almanya'yı nasıl bir takım bekliyor?"

"Cumartesi günü taraftarların çoğunluğunun Türkiye'den yana olacağını tahmin ediyorum. Bu biraz da duygusallığa bağlı. Taraftarların bu özel desteği, Türk oyuncular üzerinde biraz bası yaratabilir çünkü beklentiler yüksek. Belirli bir duygusallık ya çok ilham verici olabilir ya da engelleyici bir etkiye sahip olabilir"

"KİN TUTMUYORUM"

"Takımın Vincenzo Montella yönetiminde bu kadar çabuk ve kolay bir şekilde başarılı olmasına şaşırdınız mı?"

"Hırvatistan ve Letonya'ya karşı oynadığımız iki maçla ilgiliydi. Biz de o zamanlar kendimize "Letonya'yı evimizde yener ve Hırvatistan'dan puan alırsak ya da kazanırsak turu geçeriz." demiştik. Sonuçta öyle oldu. Ama kin tutmuyorum, bunun bir faydası yok. Bu tür kararlar işimin bir parçası"