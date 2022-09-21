UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Lüksemburg'u konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"MAYIS VE HAZİRAN AYINDAKİ KADROYU KORUMAK İSTEDİM"

"İlk yılımızı tamamlamış bulunuyoruz bugün itibariyle. En iyi Alman-Türk olma yolunda da ilerliyorum diye düşünüyorum. Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak düşünürsek oynadığımız ilk 4 maç bu kitabın birinci bölümüydü. Mayıs ve Haziran döneminde oynadığımız bu kadroyu korumak istedik. Sahada amacımız otomatikleşmeyi sağlamak. Şu anda birbirini tanımış ve ilk 4 maçta gayet rahat oynayan bir oyuncu grubuna sahibiz. Sakatlıklar olmasaydı Uluslar Ligi'ndeki bu kadromuzu hiç değiştirmeyecektik."

"JORGE JESUS İLE GÖRÜŞTÜM"

"Yardımcılarım ve ben Süper Lig'deki maçların büyük bir bölümünü izledik. İzlediğimiz oyuncuların teknik direktörleriyle de görüştük. Mesela yardımcım Kenan Koçak, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan'la görüştü. Ben de Jorge Jesus ile görüştüm."

"ALDIĞIMIZ KARARLAR HİÇBİR KULÜP YA DA OYUNCUYA KARŞI DEĞİL"

"Bizim gözlemlerimiz ve kulüp teknik direktörleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda güzel kararlara ulaştığımızı düşünüyorum. Bu kararlar hiçbir kulüp ya da oyuncuya karşı verilmedi."

TOLGA CİĞERCİ VE İSMAİL YÜKSEK SEÇİMİ

"Tolga Ciğerci bizi tanıyor. Uzun boylu bir oyuncu Tolga. Faroe'deki oyuncular da uzun boylu olduğu için fiziksel özelliklerinden dolayı onu tercih ettim. İsmail Yüksek ise genç oyuncular arasında en çok gelişim gösterenler arasında yer alıyordu. Dorukhan ve Salih Özcan'ı sakatlıkları nedeniyle kaybettik. Bu iki oyuncunun yerine defansif yönü kuvvetli, orta alanda takıma sertlik katabileceğini düşündüğümüz Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek'i tercih ettik. Bilgileri bizimle dürüstçe paylaşan tüm hocalara teşekkür ederim."

"GELECEKTE NE OLACAK BİLEMİYORUM AMA..."

"Benim için birinci öncelik Uluslar Ligi'ni en iyi şekilde bitirmek. Gelecekte ne olacak bilmiyorum ancak 2024 elemelerine olur da gidemezsek, bu bizim ikinci bir şansımız olacak."

"KASIM AYINDA 4-6 YENİ OYUNCU ALACAĞIZ"

"Kasım ayında çok kısa sürede iki hazırlık maçı yapacağız. 4-6 arası yeni genç oyuncuyu kadroya alacağız. Yeni oyuncuları ve taktikleri deneyebiliriz. Güçlü Avrupalı rakiplere karşı oynayacağız ve farklı taktiksel dokunuşların sonuçlarını görmek imkanımız olacak."

ORKUN KÖKÇÜ VE SERDAR GÜRLER'E ÖZEL GÖREV

"Süper Lig'de 24 maçı takip ettik. Hepsinin raporunu da size sunabiliriz. Orkun Kökçü'nün özel bir görevi olacak maçta, bir de Serdar Gürler'in. Göreceğiz... İlk maçımı birinci kalecimle, ikinci maçımı ise ikinci kalecimle oynayacağım."

GÜNEYDOĞU'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI

"Kasım ayındaki rakiplerimiz belli. Gaziantep'te Çek Cumhuriyeti'yle, Diyarbakır'da İskoçya ile oynayacağız. Latin Amerika bölgesinden maç teklifleri geldi ama biz Avrupa Şampiyonası yaklaştığı için Avrupalı rakipleri tercih ettik."