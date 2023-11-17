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Spor

Stefan Kuntz'dan Milli Takım açıklaması! ''Vicdanım rahat''

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz Türkiye ile Almanya arasında oynanacak hazırlık maçına davetli olmasına rağmen mücadeleyi evinden takip edecek. Hazırlık maçı hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı ' Alman olduğum çok açık. Bu maçta işim kolay. Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

17 Kasım 2023 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Stefan Kuntz'dan Milli Takım açıklaması! ''Vicdanım rahat''
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Vincenzo Montella'dan önce A Milli Takımımızı çalıştıran Stefan Kuntz, cumartesi günkü Almanya maçına davetli olmasına rağmen gitmeyeceğini, evinde izleyeceğini söyledi.

İşte Kuntz'un maça ilişkin görüşleri:

"Türkiye'de çalıştığım için uyruğum değişmedi. Alman olduğum çok açık. Bu maçta işim kolay. Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil.

Maça davetli olmama rağmen canlı olarak izlemek istemedim. Evimde huzur içinde izleyeceğim. O zaman duygularımı gizlememe de gerek yok. Türkiye'de bizim gibi bir altyapı ve bir sistem yok. Ancak toplumsal ilerleme futbol aracılığıyla mümkün. Bayrağa, ülkeye duygusal olarak büyük bağlılık var. Bu büyük bir motivasyon. Ayrıca yetenek havuzu gerçekten çok büyük."

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