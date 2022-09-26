A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları'na 2-1 yenildiğimiz maçın ardından konuştu. Stefan Kuntz, "Ayrılık gündemde mi?" sorusuna, "Asla vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim." cevabını verdi.

Maçı değerlendiren Kuntz, "Eleştirileri haklı buluyorum. Oyuncularımı suçlayacak değilim. Gördüğümüz, bizim kadar güçlü olmayan ama sahada daha çok isteyen, mücadele eden, koşan bir takım vardı karşımızda. Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor. Ayağa kalkacağız, pes etmeyeceğiz." dedi.

Kadrodaki zorunlu değişikliklere değinen Alman teknik adam, "Bahane üretmemek lazım hiçbir şekilde. Belli şeyleri söylemek gerekirse, hiçbir milli takım en kaliteli 10-11 oyuncusunu kaybederse onun yerine başka oyuncular koyması zor oluyor. Takvim belli. Keşke daha fazla bir araya gelip idman yapabilsek. 4 maçlık periyotta daha fazla bir arada olma imkanımız vardı. Şimdi az zamanda daha az idman şansımız var." açıklamasını yaptı.

AYRILIK SORUSUNA FLAŞ CEVAP

"Ayrılık gündemde mi?" şeklinde gelen soruya ise Kuntz şu cevabı verdi:

Şu anda bir teknik direktör değişikliğinden söz etmek kolay. Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçek durumu bu. Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil. Evet durumumuz acıtıcı, üzücü. İlk başta zor bir hedefimiz vardı. Playoff hedefini zorladık, yaptık. Portekiz maçında bitime 5 dakika kala penaltıyı atamadık. O iş öyle kapandı. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik. Bunu yaptık. Tüm ekibim burada çalışıyoruz başarı için. Kuntz olarak söyleyebilirim ki asla vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim. Şu durum beni daha çok motive etti. Daha fazla emek vereceğim, uğraşacağız.

BASIN TOPLANTISI

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN GERÇEĞİ BU"

"Kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum. Koşullar dedik. Yağmur, rüzgar... Bugünün koşulları itibarıyla değerlendirdiğimizde, Türk Milli Takımı'nın gerçeği ve kalite anlamında durumu bu."



"YÜZDE 1 BİLE DÜŞÜNMÜYORUM"

"Ayrılık spekülasyonlarının neden bir ay önce çıktığını anlamış değilim. 4 galibiyet almıştık, bundan sonra neden bu spekülasyonlar çıktı anlamıyorum. Şu an bu normal. Ancak mevcut durumu değerlendirdiğimizde, sabırsızlık hiçbir şey değiştirmeyecektir. İstifa etmeyi yüzde 1 ihtimalle bile düşünmüyorum."

"HAMİT ALTINTOP GEREKEN CEVAPLARI VERİYORLAR"



"İddialar gündeme geldiğinde, başkanımız ve Hamit Altıntop gereken cevapları veriyorlar. Bunların çok daha ufak şekilde yer verildiğini görüyorsunuz. Bu kültürün bir parçası mı bilmiyorum."

"OTEL ODAMDA TV İZLİYORKEN..."



"Trabzonspor-Kopenhag maçı için Trabzon'da otel odamda TV izliyorken, bir yorumla karşılaştım. Adımın geçtiğini duydum. Yorumcu arkadaşımız, ben Trabzon'da olmama ve maçı izlememe rağmen 'buraya gelmeyerek büyük bir saygısızlık yaptığımı' söyledi."



"KAMUOYUNA YÖN VERİYOR"

"Bir gün öncesinde de akademiyi ziyaret ettim. Bu kişi, söylemleriyle kamuoyuna yön veriyor. Nasıl bir yorumcu böyle bir şey yapabilir. Yine başka bir TV programı izlerken, 'Serdar Dursun daha önce çağırıldı değil mi?' diyor moderatör. 'Evet' deniyor sonra."



"ASLA PES ETMEYECEĞİM"



"Bu kadar net gerçekleri çarpıtmak... Herkes kendince bunları değerlendirmeli. Bu tarz şeyleri kabul mü etmeliyiz? Yine söylüyorum, ben asla pes etmeyeceğim."

"İSİM VERMEYECEĞİM"

"Kesinlikle isim vermeyeceğim çünkü amacım hedef göstermek değil. Böyle de bir durum var. Bu bir süreç. Sürecin hemen olmayacağı çok net bir durum. Ben bu süreci yürütmek için gayet motive bir şekilde çalışıyorum. Hemen bir değişiklik beklemek doğru olmaz."

SALİH UÇAN

"Salih Uçan konusuna gelirsek... Söylenenleri biliyorsunuz. Beşiktaş maçlarını izledim. Beşiktaş ile olan bağlantımı da biliyorsunuz. Oyuncu kararlarımızı verirken düşünüyoruz. Herkes söyleyebilir. Salih Uçan'ı alsaydın daha iyi olurdu denebilir. Saygı duyarım."

"KİMSENİN KARARLARIM ÜSTÜNDE BİR TESİRİ YOK"



"Komplo teorisi üretenlerle bizim problemimiz. 'Stefan Kuntz şu sebeple almadı' diyenlerle. Kimsenin kararlarım üstünde bir tesiri yok. Karar verici olan kişi benim. TFF'de kimse buna teşebbüs etmiyor, böyle bir istekleri de yok."

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"



"Türkiye'yi seviyorum. Beni bu şekilde değerlendirin, çalışıyor mu diye sorun. Kendi tanıtımımı yapmak gibi bir hedefim yok. Hoca değiştirebilirsiniz ama bu bir sonuç getirmeyecektir. Bunu tekrardan vurgulayayım."

"FERDİ VE SALİH ÖZCAN'I KAZANDIRDIK"



"Ferdi ve Salih Özcan'ı Türk Milli Takımı'na kazandırdık. Burayı umursayarak, ciddi şekilde ilgilenerek bunları yapıyorum. Buraya sadece iş olarak bakan biri, bunları yapmazdı."