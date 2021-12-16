Stefan Kuntz'tan Uluslar Ligi yorumu: Kazanmak için oynayacağız

16 Aralık 2021 Perşembe 21:28 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 21:29

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi kura çekimi hakkında konuştu.

Rakipleri değerlendiren Kuntz, "Litvanya ile A Millî Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak." dedi.

Dışarıdan bakıldığında Türkiye'nin favori olduğunu dile getiren teknik direktör, "Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.