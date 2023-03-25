A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında cumartesi günü Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Ay Yıldızlı takımda bu müsabaka öncesi en çok merak edilen konulardan birisi de kaleyi kimin koruyacağıydı. Teknik Direktör Stefan Kuntz'un bu konuda kararını verdiği öğrenildi.

KALE UĞURCAN ÇAKIR'IN

Sabah'ın haberine göre; aday kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Mert Günok ve Altay Bayındır arasından tercihini yapan Alman teknik adamın, Uğurcan'da karar kıldığı iddia edildi.

KUNTZ, MERT GÜNOK'TAN DA MEMNUN

Uzun bir aradan sonra yeniden A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Mert Günok'un da performansından memnun olan Kuntz'un buna rağmen önceki maçlarda genellikle "1 numara" olarak tercih ettiği Uğurcan Çakır'dan vazgeçemediği belirtildi.

KALEDE İSTİKRAR HEDEFİ

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergilese de son dönemde tekrar eski formuna kavuşan Uğurcan ile Milli Takım'da kaleci istikrarı yakalamak isteyen Alman hoca, 26 yaşındaki file bekçisini bir adım önde tutuyor.

ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Mert, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Ferdi, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kerem, Cenk Tosun.