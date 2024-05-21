Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'ndan geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi netlik kazanıyor.
Sky'da yer alan habere göre, Bundesliga II ekiplerinden Hamburg, Stefan Kuntz ile anlaşma sağladı.
Hamburg'un Jonas Boldt'un sözleşmesini feshedeceği belirtildi. Boldt'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Kuntz ile anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.
A MİLLİ TAKIM'DAKİ KARNESİ
2021-2023 arası dönemde A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Alman hoca Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin başında çıktığı 20 karşılaşmada12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.