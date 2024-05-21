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Spor

Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu

Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Stefan Kuntz, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'un başına geçmeye hazırlanıyor.

21 Mayıs 2024 Salı 17:05 - Güncelleme:
Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'ndan geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi netlik kazanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Bundesliga II ekiplerinden Hamburg, Stefan Kuntz ile anlaşma sağladı.

Hamburg'un Jonas Boldt'un sözleşmesini feshedeceği belirtildi. Boldt'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Kuntz ile anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM'DAKİ KARNESİ

2021-2023 arası dönemde A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Alman hoca Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin başında çıktığı 20 karşılaşmada12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

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