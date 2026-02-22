Stefan Savic: 3 puan çok önemliydi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefan Savic, Gaziantep FK deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Savic, "Bizim adımıza zor bir maç olacağını biliyorduk. 3 puan çok önemliydi. Son maçta aldığımız yenilgiden sonra tekrar ayağa kalkmak önemliydi. Bunun için mutluyum. Bir cevap vermemiz gerekiyordu. 3 puan önemliydi." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli savunma oyuncusu, "4'lü başladık, 3'lü devam ettik. Güzel olan, dizilişi değiştirebiliyoruz, farklı yerlerde oynama becerisi olan oyuncumuz çok." diye konuştu.

Stefan Savic, "Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına göre daha zor olacak. Düşme hattında olanlar, Avrupa mücadelesinde olanlar daha fazla mücadele ediyor. Bunun bilincindeyiz ama buna hepimiz hazırız." açıklamasında bulundu.

LOVIK'İN SÖZLERİ

Trabzonspor forması giyen Mathias Lövik ise maçın ardından, "Formasyon değişikliğinden emin değilim, ikinci yarı oyuna dahil oldum. Rakibimiz istediği pozisyonları, hatalarımızla buldular. Oyunu istedikleri gibi oynadılar ama 2 gol atarak kazandık. Güzel bir galibiyet oldu." diye konuştu.