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Spor

Stefan Savic, Atletico Madrid dönemi hakkında ilk kez konuştu: Kolay değildi

Trabzonspor'un deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic, Atletico Madrid'de geçirdiği günler hakkında ilk kez konuştu.

AKŞAM19 Şubat 2025 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Stefan Savic, Atletico Madrid dönemi hakkında ilk kez konuştu: Kolay değildi
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Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, Atletico Madrid'de geçirdiği dönemler için açıklamalarda bulundu.

Relevo'ya verdiği röportajda 9 sezonun ardından ayrılmanın kolay olmadığını belirten Stefan Savic, "bu kararı vermek çok zordu" dedi.

Savic, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Kolay bir karar değildi. Karar vermek benim için zordu. Neredeyse 10 yıl sonra... Ayrıca, şu anda bu kararda yalnız değilim, bir ailem, bir eşim, bir yaşında bir kızım var.

Her şey için, duygular için, birçok nedenden dolayı zor bir karardı, ama doğru olan, iyi olan. Her oyuncu ne zaman değişme zamanı geldiğini bilmeli. Ve bu noktaya geldiğimi gördüm, herkes için en iyi şeyin, bir yıl daha sözleşmem kalmasına rağmen, kulüp değiştirmem olduğunu gördüm."

TRABZONSPOR KARNESİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 10 maça çıkan Stefan Savic, toplamda 742 dakika sahada kaldı. Ayrıca Karadağlının bordo mavili kulüp ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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