Stefan Savic: Bu Türk futbolunun mağlubiyeti

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ14 Eylül 2025 Pazar 21:35 - Güncelleme:
Stefan Savic: Bu Türk futbolunun mağlubiyeti
Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Savic, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!" dedi.

Deneyimli savunma oyuncusu ayrıca, "En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek! Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz! Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!" sözlerini sarf etti.

