  • Stefan Savic: Bugün çok net bir penaltımız verilmedi
Stefan Savic: Bugün çok net bir penaltımız verilmedi

Trabzonspor kaptanı Stefan Savic, Başakşehir maçında takımın ortaya koyduğu mücadeleyi överken son dakikada yedikleri golü şanssızlık olarak değerlendirdi.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 23:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'un savunma oyuncusu ve kaptanı Stefan Savic, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Savic, "Rakibimiz tüm oyuncularıyla hücuma gelmişti. Ben de bütün arkadaşlarımızla birlikte kaleyi kapatmaya çalıştım. Ama kafa vuruşu tam köşeye gitti, şanssızlık. Bugün takım inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, inanılmaz bir destek verdiler. Bu takım savaşmaya ve mücadele etmeye devam edecek." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli savunma oyuncusu, "Bu harika takıma ve taraftara kaptanlık yaptığım için gurur duyuyorum. Bu sene çok az maç kaldı ve çok iyi bir yerde bitireceğiz ama bu takımın gerçek etkisini gelecek sezon göstereceğini düşünüyorum. Bu yatırımın karşılığını önümüzdeki yıl alacağımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Stefan Savic, "Alanyaspor maçındaki penaltının net bir penaltı olmadığını düşünüyorum. Trabzonspor'a karşı olan durumlarda rahat penaltılar çalınıyor. Bugün çok net bir penaltımız verilmedi. Bize karşı olduğunda çok ucuz penaltılar veriliyor." diye konuştu.

