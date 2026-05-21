Stefan Savic: Çok hazır ve motive buraya geldik

Trabzonspor Kaptanı Stefan Savic, Konyaspor ile oynayacakları Türkiye Kupası Finali öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın bizi çok önemli ve çok zorlu bir maç bekliyor. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için kazanmayı istiyoruz" dedi.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında yarın Antalya'da oynanacak olan 64. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, "Yarın bizi çok önemli ve çok zorlu bir maç bekliyor. Çok hazır ve motive buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için kazanmayı istiyoruz. Trabzonspor için bu kupayı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde büyük bir kulübe geldiğimi bu tarzda maçları oynayacağımın farkındaydım. Tabii ki bunları oynayabilmek benim adıma mutluluk. Aynı zamanda burada olmak beni de çok fazla mutlu ediyor. Aslında Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı gösteriyor. Umarım herkesin çok eğleneceği bir final olacak. Herkesin de maç sonunda güvenle ve huzurla dönebileceği bir final diliyorum" diye konuştu.