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Spor

Stefan Savic: Kafamda hiçbir şüphe olmadan burdayım

Trabzonspor'un yeni stoperi Stefan Savic, kendisini bordo mavililere bağlayan sözleşmeye imza attı. Savic imza töreninde, 'Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım' dedi.

26 Temmuz 2024 Cuma 21:21 - Güncelleme:
Stefan Savic: Kafamda hiçbir şüphe olmadan burdayım
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Süper Lig'de Trabzonspor'un yeni transferi Stefan Savic, resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Savic, "Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım" dedi.

İşte Savic'in açıklamaları;

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor'un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid'e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid'e, Trabzonspor'a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum."

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