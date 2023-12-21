Stefan Savic menajerinden Fenerbahçe iddialarına cevap

Son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan ve İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic'in menajeri, sarı lacivertliler ile ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu.

Savunma rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, yıldız isimleri listeye aldı. Hedefteki oyuncularla temaslarda bulunan sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girdi. Stoper arayan Kanarya'nın Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic ile ilgilendiği iddia edildi.

SAVIC'İN MENAJERİ KONUŞTU

Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı öne sürülen Savic'in menajeri Zarko Pelicic'ten transfer açıklaması geldi.

"FENERBAHÇE İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Karadağ basınına konuşan Pelicic, söz konusu transfer iddialarını yalanladı.

Yıldız oyuncunun menajeri Zarko Pelicic, "Fenerbahçe ile Savic konusunda pazarlık yaptığımız doğru değil. Futbolcunun Atletico Madrid'le geçerli bir sözleşmesi var. İstanbul'daydım ama bu Savic hakkında değil. Diğer oyuncularla ilgili görüşmeler yaptım." ifadelerini kullandı.