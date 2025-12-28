İSTANBUL 7°C / 1°C
28 Aralık 2025 Pazar
Spor

Stefan Savic sakatlıklarla boğuştu

Trabzonspor'da ikinci sezonunu yaşayan Stefan Savic, sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramadı.

28 Aralık 2025 Pazar 14:02
Stefan Savic sakatlıklarla boğuştu
Bordo-mavili takım, geçen sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden ayrılan Karadağlı futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret, 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı.

Savic, Süper Lig'de geçen sezon 4 kez sakatlık geçirirken 13 karşılaşmada 841 dakika sahada kaldı. Bu sezon da sakatlıklar yaşayan Karadağlı futbolcu, 13 lig maçında 1036 dakika görev yaptı.

26 LİG MAÇINDA GÖREV ALAMADI

Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından tedavisi nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklanan Savic, bordo-mavili ekipteki 2 sezonunda 6 kez sakatlık yaşarken 26 maçı kaçırdı.

Trabzonspor ile geçen sezon öncesinde sözleşme imzalayan Karadağlı oyuncu, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivaspor ile yapılan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve ikinci haftadaki İkas Eyüpspor maçında da kadroda yer alamadı.

Bellona Kayserispor ile oynanan 3. hafta erteleme maçını da sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Savic'in sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi ve 14 hafta sahalardan uzak kaldı.

TÜMOSAN Konyaspor ile 3 Mart'ta oynanan maçta yine sakatlanan Savic, 3 maç, 4 Mayıs'ta antrenmanda sakatlanması nedeniyle de 4 maç forma giyemedi.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Trabzonspor'da bu sezon takım kaptanlığına getirilen ve 1 gole imza atan Stefan Savic, ilk 11 hafta tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 11. haftasındaki Galatasaray deplasmanında sakatlanan Savic, 4 maçın ardından Beşiktaş maçında ikinci yarıda oyuna girdi.

Gençlerbirliği maçında yeniden sahalara ilk 11'de dönen Savic, yine sakatlandı.

Bordo-mavili kulüp, bu kez sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilen oyuncunun bir süre daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

