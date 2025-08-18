Stefan Savic: Takımımız iyi gidiyor

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

Savic, kazanılan 3 puanın önemine dikkat çekerek, "İlk maçı da kazandıktan sonra 6 puan yapmak bizim için önemli olacaktı. Zor olacağını biliyorduk. İyi bir maç oldu takım için. Gol yememek de bizim için çok önemliydi. Bütün yaptığımız çalışmaların ödülü oldu. Çok önemliydi 3 puan, çok mutluyuz." dedi.

"BUGÜN HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERDİ"

Takımın gelişim sürecine de değinen deneyimli stoper, "Takımımız şu anda inşa halinde olan bir takım. Ama ikinci yarıdaki mücadele mutlu etti. Bütün herkes yüzde yüzünü verdi. Bu beni galibiyetten daha mutlu ediyor. Takımımız iyi gidiyor. Herkes iyi çalışıyor. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.