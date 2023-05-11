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Spor

Stefanio Pioli: Maça yeteri kadar odaklanmadığımız çok açıktı

Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Inter'e 2-0'lık skorla mağlup olan Milan'ın deneyimli teknik direktörü Stefanio Pioli maç sonu açıklamalarda bulundu.

11 Mayıs 2023 Perşembe 01:46 - Güncelleme:
Stefanio Pioli: Maça yeteri kadar odaklanmadığımız çok açıktı
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Milan teknik direktörü Stefanio Pioli, 2-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Pioli yeterince iyi ve konsantre bir maç geçirmediklerini söyleyerek, "Maça yeteri kadar odaklanmadığımız çok açıktı. Rövanşta ikinci yarıdakine benzer bir performans ortaya koymamız, daha kaliteli ve agresif bir tavır yakalamamız gerekiyor. Bu maçta gol atamadık ancak Milan rövanşta finale kalacak skoru alabilecek güce sahip" sözlerini kullandı.

Hakem Gil Manzano'nun yönetimini de eleştiren Pioli, "Bana göre hakem de benzer pozisyonlarda iki takıma eşit davranmadı. Bunun sıkıntısını da yaşadığımızı söylemeliyim" diye konuştu.

Pioli ayrıca Inter karşısında sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamayan Rafael Leao'nun son durumuyla ilgil ise, "Bu maçta oynayabilecek durumda değildi, rövanşa 6 gün var ve umarım hazır hale gelir" değerlendirmesini yaptı.

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