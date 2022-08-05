Stefano Denswil: Gol atmayalı uzun bir zaman olmuştu

Trabzonspor'un Hollandalı savunamcısı Stefano Denswil, İstanbulspor galibiyetinin ardından konuştu.

Karşılaşmada attığı golle ilgili Denswil, "Gol atmayalı uzun bir zaman olmuştu. Benden beklenen bu değil. Gol de atarak takıma yardımcı olmaya çalıştım. Golleri atacak Cornelius gibi oyuncularımız var. 2. gol takımı rahatlatmak için çok önemliydi. Galibiyet için çok mutluyum." diye konuştu.

Sezona Süper Kupa galibiyetle başlamaları ile ilgili ise Denswil, "Biz aslında lige geçen hafta başlamıştık. Süper Kupa'yı kazandık. İyi bir başlangıç oldu. Lige de kazanarak girmek istiyorduk, kazandık." diyerek açıklamalarını tamamladı.