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Spor

Stefano Denswil: Gol atmayalı uzun bir zaman olmuştu

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da Stefano Denswil, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Ağustos 2022 Cuma 23:45 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un Hollandalı savunamcısı Stefano Denswil, İstanbulspor galibiyetinin ardından konuştu.

Karşılaşmada attığı golle ilgili Denswil, "Gol atmayalı uzun bir zaman olmuştu. Benden beklenen bu değil. Gol de atarak takıma yardımcı olmaya çalıştım. Golleri atacak Cornelius gibi oyuncularımız var. 2. gol takımı rahatlatmak için çok önemliydi. Galibiyet için çok mutluyum." diye konuştu.

Sezona Süper Kupa galibiyetle başlamaları ile ilgili ise Denswil, "Biz aslında lige geçen hafta başlamıştık. Süper Kupa'yı kazandık. İyi bir başlangıç oldu. Lige de kazanarak girmek istiyorduk, kazandık." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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