İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2022 Çarşamba / 3 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8099
  • EURO
    15,6117
  • ALTIN
    888.603
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Stefano Denswil'den Trabzonspor'a kötü haber
Spor

Stefano Denswil'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'da kulüp doktoru Hakan Çelik, Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor Doktoru Hakan Çelik, Hollandalı oyuncu Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.